Усик после объявления даты боя с Беллью: уже не могу дождаться, когда полечу в Манчестер

Украинский абсолютный чемпион мира прокомментировал объявление дать его боя против британского боксера

10 ноября 2018 года на Манчестер Арене в Великобритании абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) встретится с экс-чемпионом мира по версии WBC Тони Белью (30-2-1, 20 KO).

На кону - титулы WBC, WBO, WBA, IBF и пояс журнала The Ring, которым обладает Александр, сообщает пресс-служба компании К2 Promotions.

"Я готовлюсь к этому поединку довольно длительный период времени. Замечательно, что мы наконец определились с точной датой и местом. Уже не могу дождаться, когда полечу в Манчестер боксировать. Мы с командой давно тяжело работаем в тренировочном лагере и готовимся к длительному противостоянию с Тони. Он заявляет, что побьет меня и, знаете что, - мне нравится такой его настрой. Единственный нюанс - как можно бить того, кто невидим в ринге. Я уверен, что 10 ноября победа будет моей", - отметил абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

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В свою очередь, промоутер Усика Александр Красюк отметил: "Я с огромным нетерпением жду предстоящий поединок. Два бесстрашных воины будут бороться за звание лучшего из лучших усвоїй весовой категории. Это то, на что мир давно ждет! Я невероятно счастлив, что причастен к этому событию и могу быть свидетелем того, как пишется история современного бокса! Многие эксперты списывают Тони со счетов, но он уже не один раз доказывал, что быть андердогом в поединке - не значит его проиграть. Я не считаю, что для Усика поединок 10 ноября будет легким испытанием, ведь Бэллью пытаться использовать свой шанс по максимуму. Ему реально нечего терять, но есть за что бороться. Именно это и делает его опасным соперником. Александр Усик уже претендует на господство в мировом профессиональном боксе, поэтому в случае успеха в предстоящем поединке, он пойдет охотиться на Короля. Энтони Джошуа следует быть настороже! Но пока что он полностью сконцентрирован на противостоянии с Белью 10 ноября".

В июле нынешнего года, в финале Всемирной боксерской суперсерии чемпион мира WBO и WBC Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, завоевав пояса IBF и WBA. Таким образом, Усик стал первым боксером тяжелого дивизиона, который обладает одновременно всеми четырьмя титулами престижных версий, поясом The Ring и кубком Мохаммеда Али. Сразу после сенсационного выступления против Гассиева, Александр Усик бросил вызов экс-чемпиону WBC Тони Белью, который тот принял. Команды боксеров сразу начали переговоры.

Недавно Александр Усик и компания «K2 Promotions Ukraine» подписали соглашение о сотрудничестве с известной промоутерской компанией Matchroom Boxing", в активе которой такие звезды мирового бокса как Энтони Джошуа, Тони Белью, Кэлл Брук, Каллум Смит и др.