Беллью после оглашения даты боя: вырублю Усика в средних раундах

Британский боксер отметился громким заявлением сразу после оглашения дня и места поединка.

Англичанин Тони Беллью считает, что нокаут — его единственный шанс на победу над украинцем Александром Усик в очном бою.

Такое мнение британский боксер высказал после официального объявления о дате и месте боя с Усиком, сообщает SportArena со ссылкой на его интервью Boxing Scene

«Я точно не смогу его перебоксировать, потому мне нужно нокаутировать Усика. И я это сделаю, верьте мне. Вырублю Усика в средних раундах, максимум в поздних. Он великолепен. Непобежден, он еще не вкусил горечь поражения в профессионалах», — цитирует Беллью.

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«Усик фантастически и фундаментален во всех аспектах. Он был идеальным аматором, но я не думаю, что он – идеальный профи. Это будет бой между двумя небольшими супертяжеловесами, в котором обученный профи задаст трепку великолепному аматору».

35-летний Беллью в последний раз проигрывал еще в 2013 году Адонису Стивенсону в полутяжелом весе. После того боя британец поднялся в крузервейт, где выиграл десять боев подряд.

В двух последних боях Беллью нокаутировал своего знаменитого соотечественника Дэвида Хэя, заставив того завершить карьеру.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что бой абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика против Тони Беллью состоится 10 ноября в английском Манчестере. На кону будут стоять все пояса Усика по самым престижным версиям в мире профессионального бокса.