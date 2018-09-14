Определились боксеры, за которыми будут смотреть Кличко, Льюис и Холифилд

Украинские компании BoomBox Promotions и Sparta Boxing Promotions обещают зрителям приятные сюрпризы - главным боем вечера станет поединок 20-летнего чемпиона мира WBC среди юниоров Рамиля Гаджиева

2 октября в столичном Дворце спорта пройдет турнир по профессиональному боксу, аналогов которого в Украине еще не было.

За действиями боксеров в ринге будут внимательно наблюдать мэр Киева Виталий Кличко, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Назим Хамед, Эрик Моралес, Тони Белью и еще более 500 почетных гостей из 160 стран, которые являются участниками 56-го Конгресса WBC (пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября), сообщили УНИАН организаторы турнира.

Организаторы боксерского вечера, украинские компании BoomBox Promotions и Sparta Boxing Promotions обещают зрителям приятные сюрпризы. Главным боем вечера станет поединок 20-летнего чемпиона мира WBC среди юниоров Рамиля Гаджиева (7-1-1), на кону которого будет стоять титул интернационального чемпиона WBC в суперсреднем весе (до 76, 2 кг). Соперник украинца, 27-летний мексиканец Бруно Сандовалом (23-2-1), является ярко выраженным нокаутером, который в 23 боях одержал 20 побед, 17 из них нокаутом (!). Рост Бруно 187 см, размах рук 185 см и свой первый титул чемпиона WBC United States (USNBC) Сандовал завоевал еще в ноябре 2012 года. Для Рамиля этот бой станет серьезной проверкой, но именно в таких поединках нарабатывается опыт, необходимый для покорения мировых вершин. Напомним, что Гаджиев завоевал для Украины золотую медаль вторых Юношеских Олимпийских игр в Нанкине-2014, а дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2015 года. На данный момент Рамиль занимает 72 место в мировом рейтинге (среди 1282 боксеров), и победа над представителем Мексики откроет для него возможность качественного рывка в топ-50 лучших боксеров дивизиона.

Непобежденный 21-летний Хасан Байсангуров (16-0-0) проведет первую защиту своего титула интерконтинентального чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 кг). Соперником проживающего в столице Украины боксера станет Пауль Рамон Валензуэла-младший. 31-летний мексиканец провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 23 выиграл, в 16 из них победил досрочно. Роста Пауля 178 см, размах рук – 175 см. В активе Валензуэлы опыт титульных боев. 7 апреля этого года мексиканец в Лагосе (Нигерия) победил американца Арана Колия и завоевал чемпионский пояс WBU (World Boxing Union). Но и для Хасана этот поединок на данном этапе карьеры является одним из ключевых. Среди внимательных зрителей – весь мировой боксерский бомонд. В независимом рейтинге boxrec.com Байсангуров сейчас занимает 39 место в своем весовой категории (среди 1430 боксеров).

Запомнившийся украинским фанам бокса по июньскому турниру во Дворце спорта 22-летний Карен Чухаджян (12-1-0) оспорит титул чемпиона мира WBC среди юниоров в полусреднем весе (до 66,7 кг). Четвертым титульным поединком вечера станет бой Арама Фанияна (13-0-0) за пояс интернационального чемпиона WBC в суперлегком весе.