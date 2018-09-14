Бой Усик - Белью состоится 10 ноября в Манчестере - промоутер

Александр Красюк назвал дату и место проведений будущего боя украинского абсолютного чемпиона мира.

Бой украинца Александра Усика и британца Тони Белью состоится 10 ноявря на Манчестер Арене.

Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк посредством поста в своем Facebook.

На кону будут стоять пояса Усика по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring.

Бой состоится в рамках тяжелого веса.

Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Этот титул он получил после боя против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской серии, который состоялся в июле нынешнего года в Москве.