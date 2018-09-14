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Бой Усик - Белью состоится 10 ноября в Манчестере - промоутер

19:33, 14 сентября 2018
Бокс
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Поединок Усика против Белью состоится 10 ноября в Манчестере / facebook.com/akrassyuk

Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк посредством поста в своем Facebook.

На кону будут стоять пояса Усика по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring.

Бой состоится в рамках тяжелого веса.

Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Этот титул он получил после боя против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской серии, который состоялся в июле нынешнего года в Москве. 

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Теги: #Усик абсолютный чемпион мира#Усик следующий бой