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Бой украинца Гвоздика за титул WBC состоится 1 декабря

10:12, 14 сентября 2018
Бокс
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Александр Гвоздик будет защищать титул временного чемпиона мира по версии WBC / boxingscene.com

Дату и место проведения поединка огласил специализированный сайт BoxRec.

Поединок состоится в Квебеке, на территории соперника.

В этом бою будет разыгрываться титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, который сейчас принадлежит Гвоздику. Украинец завоевал пояс в марте нынешнего года, победив в Нью-Йорке француза Мехди Амара.

Ранее появилась информация, что бой Гвоздин - Стивенссон состоится 3 ноября, но затем его перенесли на первый день зимы.

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Теги: #бокс#WBC#Гвоздик следующий бой