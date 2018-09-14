Бой украинца Гвоздика за титул WBC состоится 1 декабря

Поединок состоится в канадском Квебеке.

Титульный бой между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном состоится 1 декабря в Канаде.

Дату и место проведения поединка огласил специализированный сайт BoxRec.

Поединок состоится в Квебеке, на территории соперника.

В этом бою будет разыгрываться титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, который сейчас принадлежит Гвоздику. Украинец завоевал пояс в марте нынешнего года, победив в Нью-Йорке француза Мехди Амара.

Ранее появилась информация, что бой Гвоздин - Стивенссон состоится 3 ноября, но затем его перенесли на первый день зимы.