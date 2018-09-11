В рамках Конгресса WBC в Киеве пройдут четыре титульных поединка

В ринг выйдут перспективные украинские боксеры разных весовых категорий.

Экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова заявила во время пресс-конференции, что в рамках 56-го Конгресса WBC в Киеве пройдут четыре титульных поединка.

«Состоянием на сегодня (11 сентября. – УНИАН) будет четыре титульных поединка. В трех из них на кону будут стоять разные региональные пояса WBC. Знаю, что между собой объединятся две промоутерские компании BoomBox Promotions и Sparta Boxing Promotions, и их молодые бойцы, в которых они инвестируют деньги, время и энергию, будут участвовать.

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Карен Чухаджян будет боксировать за молодежный титул WBC, Рамиль Гаджиев – чемпион юношеской Олимпиады – также поборется за молодежный пояс. Еще один подопечный BoomBox Promotions претендует на пояс International Silver», - цитирует Шатерникову сайт Xsport.

Напомним, что Конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

В рамках мероприятия пройдет товарищеский бой-реванш Леннокса Льюиса и Виталия Кличко, однако формат встречи боксеров пока не разглашается.

Всего в Киев прилетят около 700 участников Конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры, президенты федераций, судьи, спортивные менеджеры и функционеры.