Промоутер назвал будущих соперников Усика в супертяжелом весе

Также помоутер сообщил, что бой Усика и Белью, предположительно, состоится 10 ноября.

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО), рассказал о подробностях сделки с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing:

«Не Александр Усик заключил контракт с Эдди Хирном, а глава промоутерской компании «K2 Promotion Ukraine» Александр Красюк заключил контракт о сопромоутерстве Александра Усика с Эдди Хирном и его промоутерской Matchroom Boxing, - подчеркнул Красюк в интервью Xsport.

Этот контракт уже подписан не только мной и Эдди, но и самим Александром Усиком, а также его менеджером Эгисом Климасом. Но его старт будет положен с момента поединка Александра Усика, предположительно с Тони Белью, который состоится 10 ноября.

Предположительно количество поединков и длительность контракта будут зависеть от того, как Александр проведет бой против Тони Белью. Если все для Усика сложится хорошо, то следующие бои он будет проводить в хевивейт, где его могут ожидать топовые бойцы промоутерской компании Эдди Хирна – Дерек Чисора, Диллиан Уайт, Джозеф Паркер и... Энтони Джошуа».

Как сообщал УНИАН, ранее стал известен размер гонорара Усика за бой против Беллью.