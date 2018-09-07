Льюис пообещал Кличко, что приедет в Киев на конгресс WBC

Конгресс WBC - большое ежегодное событие в мировом боксе и впервые оно состоится в Украине.

Звезда мирового бокса, легендарный Ленокс Льюис приедет в Киев. В столице, где в начале октября впервые в Украине состоится конгресс Всемирной боксерской организации (WBC), Льюиса пригласил мэр Киева, экс-чемпион мира и бывший соперник супертяжа Виталий Кличко.

«Мы с Ленноксом дружим, общаемся. И я рад, что он посетит Киев. Конгресс WBC - большое ежегодное событие в мировом боксе и впервые оно состоится в Украине. В наш город приедут звезды бокса, промоутеры, менеджеры - те, кто творил и творит историю мирового бокса», - отметил Кличко в Лондоне, где он стал специальным гостем «Вечера с Ленноксом Льюисом». Мероприятие, на котором Льюис рассказывал о своей карьере, отвечал на вопросы поклонников бокса, состоялся на лондонской арене «Индиго».

Отдельно вспомнили и обсудили бывшие соперники и свой легендарный бой, который состоялся в 2003 году в Лос-Анджелесе. Тогда поражение засчитали Кличко, поскольку бой остановили врачи и судьи из-за сильного рассечения на лице украинского боксера.

«Это был самый сложный бой в моей карьере. Эксперты его назвали боем десятилетия. Прошло много лет, но до сих пор продолжаются дискуссии относительно того, кто же тогда победил. Я считаю, что не проиграл, - отметил Виталий Кличко. - И сегодня я говорю: спасибо Леноксу Льюису за шанс, за возможность боксировать с одним из сильнейших боксеров мира», - сказал Кличко во время мероприятия в Лондоне. Он также отметил, что до сих пор сожалеет, что не произошло поединка-реванша. После боя с Виталием Кличко Ленокс Льюис завершил профессиональную карьеру. Но боксеры продолжили общаться и дружить.

«Виталий - мой друг, я его очень уважаю. И обязательно приеду в скором времени в Киев, раз он меня пригласил», - отметил Льюис.

Открытие конгресса WBC состоится в Киеве 1 октября.