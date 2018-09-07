Поединок Ломаченко — Педраса должен пройти в декабре

Об этом сообщил глава промоутерской компании «Топ Ранк» Боб Арум.

Боксер легкого веса Хосе Педраса, должен провести бой с чемпионом мира по версии WBA Super Василием Ломаченко уже в декабре 2018 года.

Кроме того, Педрасу ждет поединок с чемпионом мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг) Рэем Бельтраном, сообщает Sport.ua со ссылкой на BoxingScene.

«Прямо сейчас мы окончательно уточняем детали. Первоначальная дата — 1 декабря 2018 года, но если это не получится организовать в начале месяца, у нас есть резервная дата — 8 декабря 2018 года в Нью-Йорке», - сказал Боб Арум.

Ломаченко провел свой последний поединок на данный момент в мае, победив венесуэльца Хорхе Линареса досрочно, в 10-м раунде, отправив соперника в нокаут ударом в печень. По итогам этого боя наш спортсмен завоевал титул WBA Super и установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории только за 12 поединков, проведённых за 5 лет.

После этого Ломаченко сделал вынужденную паузу в карьере, объявив о своей травме, полученной в поединке с Линаресом.