Команда Усика отсрочит переговоры о бое с россиянином Лебедевым

Промоутер украинца заявляет, что следующим соперником Александра будет Беллью.

Промоутер украинца Александра Усика, Александр Красюк, прокомментировал решение WBA обязать Александра Усика провести защиту с россиянином Денисом Лебедевым.

"WBA обязала нас вступить в переговоры, что требует резолюция организации. Но поскольку у Усика запланирован поединок с Энтони Беллью, а у Лебедева запланирован свой бой, то, вероятно, что мы эти переговоры немножко отсрочим. Ведь WBA обязует проводить переговоры не персон, а чемпиона и претендента, а какая личность занимает этот пост – уже вопрос времени: сегодня один, а завтра другой. А резолюция имеет отношение к владельцу пояса, а не к конкретной персоне.

Будет ли пояс WBA на кону в поединке с Беллью? Да, все четыре пояса Александра будут на кону", - заявил Красюк в комментарии "Сегодня".

Ранее промоутер Беллью высказал опасения, что бой с Усиком может не состояться в 2018 году.