Бой Усика с Беллью вряд ли состоится в 2018 году - промоутер

Всему виной требование Всемирной боксерской ассоциации (WBA) провести поединок между абсолютным чемпионом мира Усиком и "чемпионом в отпуске" россиянином Лебедевым.

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал новости о том, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика провести бой с россиянином Денисом Лебедевым.

По мнению Хирна, бой его подопечного Тони Беллью с украинским абсолютным чемпионом в тяжелом весе вряд ли состоится в 2018 году.

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"Бой между Усиком и Беллью состоится только в том случае, если на кону будут все чемпионские титулы. Посмотрим, что и как пойдет дальше, но вчерашние новости значат то, что в 2018 году бой вряд ли состоится", - сказал Хирн в комментарии Sky Sports.

Напомним, что WBA в феврале сообщила, что Лебедев, не принимавший участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен "чемпионом в отпуске", но будет обязан встретиться с победителем турнира - Усиком.

Также Лебедев свой следующий бой проведет 7 сентября против турка Хизни Алтункая. В свою очередь бой Усика против Беллью должен был состояться 10 ноября в Лондоне.