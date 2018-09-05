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Две легенды в ринге: Усик провел спарринг с Владимиром Кличко (фото)

15:29, 05 сентября 2018
Бокс
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Александр Усик провел спарринг с Владимиром Кличко / Instagram Александра Усика

«Великолепный спарринг, с большим чемпионом», – подписал фото Усик в своем Instagram.

Как сообщал УНИАН, промоутер Тони Белью Эдди Хирн ранее сообщил, что бой его клиента с Александром Усиком может состояться 10 ноября.

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Теги: #Владимир Кличко#Александр Усик