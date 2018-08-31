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Стал известен гонорар Усика за бой против Белью

13:53, 31 августа 2018
Бокс
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Усик узнал размер гонорара за свой следующий бой / Ольга Іващенко/K2Promotions Ukraine

Промоутер бывшего чемпиона мира Тони Белью (30-2-1, 20 КО) Эдди Хирн озвучил сумму призовых за поединок своего клиента против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО). 

«Я думаю, что каждый из них заработает 2-3 миллиона, и это будет отличная работа», – заявил Хирн в эфире IFL TV, с ообщает Sport.ua.

Напомним, бой Усик – Белью запланирован на 10 или 17 ноября и пройдет в Великобритании.

Усик вызвал Беллью на бой сразу же после финального поединка Всемирной боксерской суперсерии, где выиграл у россияна Мурата Гассиева и завоевал титул абсолютного чемпиона мира. Беллью практически сразу согласился на проведение боя. Позже он заявил, что в независимости от исхода поединка, после его завершения сразу же закончит карьеру. 

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Теги: #Усик абсолютный чемпион мира#Усик против Беллью