Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии читателей Sky Sports

Украинец Александр Усик оказался на четвертом месте в рейтинге популярного издания.

Известный британский спортивный портал Sky Sports провел опрос среди своих читателей, попросив их определить лучшего боксера вне зависимости от весовой категории. Читатели могли голосовать «за» или «против» того или другого представителя.

На первом месте оказался украинец Василий Ломаченко. «За» него проголосовали 30,5 тысяч респондентов, 10,2 тысячи проголосовали «против».

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На втором месте – Геннадий Головкин – 30,2 «за», 10,5 «против». Замыкает тройку Теренс Кроуфорд. 26,2 тысячи болельщиков проголосовали «за» него, 8,5 тысяч – против.

На четвертом месте расположился еще один украинский боксер Александр Усик. «За» Усика проголосовали 22,5 тысячи фанатов. 10,5 были «против».

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет против пуэрториканца Хосе Педрасы. Поединок состоится 1 декабря в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.