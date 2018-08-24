Украинец Деревянченко поспорит за титул чемпиона мира по боксу - определилась дата

Поединок Сергея Деревянченко за вакантный титул IBF с американцем Дэниелем Джейкобсом состоится 27 октября.

Поединок за вакантный титул чемпиона мира по боксу по версии IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Дэниелем Джейкобсом состоится 27 октября.

Официально об этом объявила промоутерская компания Matchroom Boxing.

Бой пройдет в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден, на малой арене Hulu Theater, которая вмещает до 5 600 зрителей.

Напомним, титул по версии IBF стал вакантным после того, как Геннадий Головкин из Казахстана отказался от его защиты против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.