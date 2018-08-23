Победитель пары Бельтран - Педроса встретится с Ломаченко

Оба боксера подписаны на бой с "Hi-Tech", но лишь победитель сумеет воспользоваться этим правом.

Генеральный директор Top Rank Боб Арум официально подтвердил, что победитель поединка между чемпионом мира по версии WBO в легком весе Рэем Бельтраном и Хосе Педрасой встретиться с обладателем титула WBA Василием Ломаченко.

Промоутер уточнил, что на данный момент уже оба боксера (Педраса и Бельтран) подписаны на бой с "Hi-Tech", но лишь победитель сумеет воспользоваться этим правом, сообщает Fightnews со ссылкой на Boxingscene.

"Победитель субботнего сражения подписал контракт на поединок с Ломаченко, они оба подписали. Это тяжелая битва, это главное событие вечера, которое будет транслироваться в прямом эфире на ESPN. Конечно, это будет тяжелый матч, ведь на кону стоит титул чемпиона мира. Не секрет, что с сентября и до конца года у нас забронировано восемь дат, по два мероприятия в месяц, и мы стараемся их наполнить колоссальными боями", - заявил Арум.

Недавно в своем Instagram Василий Ломаченко анонсировал возвращение к тренировкам после летних каникул, которые "Hi-Tech" провел на родине в Украине. По предварительной информации, бой Ломаченко с победителем пары Бельтран-Педраса состоится 1 декабря в Инглвуде, штат Калифорния.