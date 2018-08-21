Известный промоутер Арум хочет провести поединок Ломаченко – Гарсия весной 2019 года

Глава компании Top Rank готов все сделать для того, чтобы бой состоялся.

Известный американский промоутер, глава компании Top Rank, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBА в первом легком Василия Ломаченко, Боб Арум заявил, что готов сделать все для организации поединка украинца и обладателем титулов WBC и IBF в дивизионе Майки Гарсией.

По словам Арума, он хотел бы привести поединок лидеров рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий в марте следующего года, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Читайте такжеБой Усик - Джошуа может состояться уже в следующем году

«Я знаю, что Гарсия — свободный агент и ведет переговоры с разными людьми. Если он хочет больших боев и серьезно относится к восхождению на вершину рейтинга Р4Р, он согласится на этот бой», — заявил Арум.

Напомним, что украинец свой дебютный поединок после операции на правом плече планирует провести 1 декабря, а его соперник будет определен в субботнем бою между Реймундо Бельтраном и Хосе Педрасой.