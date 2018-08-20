Украинский боксер выбил соперника за канаты и выиграл бой в Москве (видео)
11:48, 20 августа 2018Бокс
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Арнольд Хегай одержал впечатляющую победу нокаутом в Москве.
Арнольд Хегай / isport.ua
Непобедимый украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай одержал убедительную победу в Москве над соперником из Уганды Мудде Робинсоном Нтамби.
Бой не продлился и двух раундов. Во второй трехминутке украинец дважды отправлял соперника на настил ринга, но тот поднимался, сообщает Xsport. В третий раз Нтамби едва не вылетел за пределы ринга и, несмотря на то, что вновь сумел подняться, рефери остановил поединок:
Отметим, что соперник Хегая поменялся за три дня до боя.
Напомним, что в мае этого года Хегай единогласным решением судей одержал уверенную победу над американцем Адамом Лопесом.
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