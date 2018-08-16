Бой Усик - Джошуа может состояться уже в следующем году

Украинцу предстоит провести пару поединков, прежде, чем он сможет претендовать на бой с Джошуа.

Промоутер украинского боксера Александра Усика рассказал, какие планы у его клиента в супертяжелом весе, и когда стоит ожидать бой против Джошуа.

“Усик перейдет в супертяжелый вес сразу же после боя с Тони Беллью. Там ему еще необходимо сделать себе имя, так что предстоят поединки с кем-то из разряда Диллиана Уайта или Джозеффа Паркера.

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Во многом, имя следующего соперника будет зависеть от поединка с Беллью. Если Александру удастся одержать уверенную и зрелищную победу, то вполне возможно, что некоторые бойцы не захотят выходить с ним на ринг, дабы не навредить своей репутации.

В любом случае, Усика ожидают большие поединки, которые приведут его к боя с Джошуа. Если все сложится удачно, то мы увидим их на ринге уже в следующем году”,- приводит слова Красюка Sport.ua.

Напомним, также промоутер Усика рассказал, когда состоится бой Усика против Беллью.