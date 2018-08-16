Бой Усик-Беллью состоится 10 или 17 ноября - промоутер украинца

Поединок пройдет в Британии и, в случае победы, станет для украинца последним перед переходом в супертяжелый вес.

Промоутер Александра Усика – Александр Красюк, вернувшийся в Киев после переговоров с промоутером Тони Белью – Эдди Хирном, рассказал, когда состоится поединок, в котором украинский абсолютный чемпион будет защищать пояса.

Бой Александра Усика против Тони Белью не будет проходить в Америке, в андеркарте боя Сергея Деревянченко против Дэниела Джейкобса. Он состоится в Великобритании. Точная дата поединка пока не известна, но возможны две даты - либо 10 и 17 ноября, сообщает Sport.ua.

Читайте такжеБой Усик-Беллью могут перенести с нынешней осени на весну следующего года

«Оба боксера – и Усик, и Белью – хотят этого поединка. После боя с Гассиевым Усик сразу же вызвал на бой джентельмена Тони Белью. Британец несколько лет боксирует в супертяжелом весе. Для него бой с Усиком – определенный вызов, поскольку он уже давно не входил в эту весовую категорию. Эдди Хирн мне рассказывал: Белью, увидев, что Усик его вызвал, позвонил через пять минут и сказал: «Я делаю этот бой. Это будет мой дембельский аккорд. Вне зависимости от того, выиграю или проиграю – я завершу карьеру». Единственное, он сказал, что хочет, чтобы бой с Усиком был за всего его пояса.

Мы с Эдди Хирном буквально на следующий же день общались по поводу организации боя. Поединок пройдет в крузервейт, в Британии. Дата? Это будет либо 10 ноября, либо 17-е ноября», - сказал Красюк.

Если первая защита Александром Усиком титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе будет удачной, то следующие поединки, он проведет уже в хевивейт.