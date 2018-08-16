Президент WBC сообщил дату чемпионского боя украинца Гвоздика

11:53, 16 августа 2018
Бокс
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Стивенсон и Гвоздик проведут очный бой 1 декабря / vringe.com

По словам президента Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, поединок между полноценным и «временным» чемпионами организации в полутяжёлом весе, канадцем Адонисом Стивенсоном и украинцем Александром Гвоздиком , состоится 1 декабря.

Бой состоится в Монреале (Канада), сообщает vRinge.com.

Гвоздик завоевал «временный» титул в марте 2018 года, перебоксировав в Нью-Йорке (США) французского середняка Мехди Амара. 

В свою очередь, Стивенсон последнюю защиту полноценного титула провёл в мае в Торонто (Канада) против шведа Баду Джека. Итоговый счёт — ничья решением большинства судей. 

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Теги: #WBC#Гвоздик следующий бой