Президент WBC сообщил дату чемпионского боя украинца Гвоздика
11:53, 16 августа 2018Бокс
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Поединок должен состояться 1 декабря.
Стивенсон и Гвоздик проведут очный бой 1 декабря / vringe.com
По словам президента Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, поединок между полноценным и «временным» чемпионами организации в полутяжёлом весе, канадцем Адонисом Стивенсоном и украинцем Александром Гвоздиком , состоится 1 декабря.
Бой состоится в Монреале (Канада), сообщает vRinge.com.
Гвоздик завоевал «временный» титул в марте 2018 года, перебоксировав в Нью-Йорке (США) французского середняка Мехди Амара.
В свою очередь, Стивенсон последнюю защиту полноценного титула провёл в мае в Торонто (Канада) против шведа Баду Джека. Итоговый счёт — ничья решением большинства судей.
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