Ломаченко похвастался в соцсетях, как охотится на уток (видео)

17:08, 15 августа 2018
Бокс
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Василий Ломаченко / Instagram

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко известен своей любовью к охоте – украинец традиционно в августе открывает сезон охоты на уток.

Ломаченко опубликовал в своем Instagram видео охоты на уток, сопроводив данный пост следующей записью: "Сезон охоты открыт".

Сезон охоты открыт🦆🦆🦆 @lomachenkovasiliy

Допис, поширений 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

Напомним, свой следующий поединок Василий Ломаченко проведет 1 декабря. Его соперником станет победитель пары Бельтран-Педраса.

Как сообщал УНИАН, на днях Ломаченко получил статус суперчемпиона мира по версии WBA.

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Теги: #охота#Василий Ломаченко