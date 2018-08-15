Ломаченко похвастался в соцсетях, как охотится на уток (видео)

Известный боксер открыл сезон охоты на пернатых.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко известен своей любовью к охоте – украинец традиционно в августе открывает сезон охоты на уток.

Ломаченко опубликовал в своем Instagram видео охоты на уток, сопроводив данный пост следующей записью: "Сезон охоты открыт".

Напомним, свой следующий поединок Василий Ломаченко проведет 1 декабря. Его соперником станет победитель пары Бельтран-Педраса.

Как сообщал УНИАН, на днях Ломаченко получил статус суперчемпиона мира по версии WBA.