Деревянченко проведет чемпионский бой за титул IBF 27 октября в Нью-Йорке

Бой в среднем весе пройдет на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден.

Сергей Деревянченко и Брендон Джейкобс очень близки к заключению сделки по поводу боя за вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, сообщает SportArena со ссылкой на издание Boxing Scene.

Бой будет транслироваться в США по каналу HBO.

По информации издания, бой пройдет 27 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден. Эту дату изначально предпочитали команды обоих боксеров, но еще 2 недели назад поединок могли перенести на 10 ноября.

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Титул по версии IBF стал вакантен после того, как Геннадий Головкин из Казахстана отказался от его защиты против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.

Джейкобс находится в рейтинге этой организации на третьем месте, но именно он выйдет против первого в рейтинге Деревянченко, так как вторая позиция IBF вакантна.