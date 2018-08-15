Следующий бой чемпиона мира Ломаченко состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе
Промоутер украинского чемпиона Боб Арум рассказал, когда и где пройдет следующий поединок Василия.
«Он состоится 1 декабря. Местом проведения, скорее всего, будет арена Форум в Лос-Анджелесе», — цитирует Арума SportArena со ссылкой на издание Boxing Scene.
Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко в данный момент проходит восстановление после операции на плече, которое он травмировал в победном бою против Хорхе Линареса.
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Из-за травмы украинца сорвался его объединительный бой против Рэя Бельтрана, который был запланирован на 25 августа. Вместо этого Бельтрану придется драться с Хосе Педрасой, а уже победитель этого боя встретится с Ломаченко.
Бой за звание чемпиона WBO позволит Ломаченко собрать два чемпионских титула в легком весе и откроет путь к мегапоединку против Майки Гарсии за четыре чемпионских пояса и титул абсолютного чемпиона мира.