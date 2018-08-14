Бой Усик-Беллью могут перенести с нынешней осени на весну следующего года

Идеальной датой для Тони Беллью будет 16 марта.

Бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика против британца Тони Беллью может не состояться осенью.

Промоутер британского боксера Тони Беллью Эдди Хирн заявил, что бой с Усиком может состояться весной, а не осенью, как предполагалось ранее. Об этом сообщил Isport со ссылкой на сообщение журналиста Talksport в Twitter.

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"Эдди Хирн заявил, что идеальной датой для боя Усик - Беллью будет 16 марта. Потому что Беллью проведет в ноябре-декабре спарринг, в котором вероятным его соперником станет Стив Каннингем", - говорится в сообщении.

Отметим, что Стив Каннингем выразил желание завершить карьеру в октябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что промоутеры Алексадра Усика и Тони Беллью уже провели личную встречу.