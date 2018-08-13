Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA

Василий Ломаченко имеет право претендовать на бой с чемпионом WBA в любой весовой категории.

Украинский боксер Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA. Титул суперчемпиона позволит украинцу претендовать на бой с чемпионом по версии WBA в любой весовой категории. Читайте такжеЛомаченко признан лучшим боксером мира независимо от весовой категории По информации Ring Polska, WBA решила разыграть пояс обычного чемпиона организации между Хорхе Линаресом и Даудом Йорданом, которые вскоре должны начать переговоры. Напомним, статус суперчемпиона по версии WBО ранее получил Александр Усик. Ранее сообщалось, что Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии BWAA.

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