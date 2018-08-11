Ломаченко признан лучшим боксером мира независимо от весовой категории

Другой украинский боксер Александр Усик в этом списке занимает восьмую строчку.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером по версии ESPN.

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Украинец продолжает удерживать пальму первенства в списке топовых боксеров планеты независимо от весовой категории, передает prosport.tsn.ua.

Еще один представитель Украины Александр Усик также есть в топ-10 списка. Сейчас абсолютный чемпион в тяжелом весе занимает восьмую позицию.

Кроме того, Усик и Ломаченко стали лучшими в своих дивизионах по версии World Boxing News (WBN).

Также признание получил еще один украинец - Артем Далакян. Он лидирует в легчайшем весе.