Ломаченко признан лучшим боксером мира независимо от весовой категории
21:54, 11 августа 2018Бокс
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Другой украинский боксер Александр Усик в этом списке занимает восьмую строчку.
Ломаченко признан лучшим боксером по версии ESPN / boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером по версии ESPN.
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Украинец продолжает удерживать пальму первенства в списке топовых боксеров планеты независимо от весовой категории, передает prosport.tsn.ua.
Еще один представитель Украины Александр Усик также есть в топ-10 списка. Сейчас абсолютный чемпион в тяжелом весе занимает восьмую позицию.
Кроме того, Усик и Ломаченко стали лучшими в своих дивизионах по версии World Boxing News (WBN).
Также признание получил еще один украинец - Артем Далакян. Он лидирует в легчайшем весе.
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