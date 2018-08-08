Ломаченко возглавляет рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Александр Усик впервые попал в 10-ку лучших.

Чемпион мира по боксу по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко продолжает лидировать в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).

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Данный рейтинг обновляется раз в два месяца, украинец занимает первое место в третий раз подряд.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик впервые вошел в 10-ку лучших и расположился на 8-й строчке рейтинга BWAA, сообщает официальный сайт данной организации.

Рейтинг BWAA:

1. Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) – 216 очков, легкий вес

2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) – 213 очков, первый полусредний вес

3. Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) – 181 очков, средний вес

4. Майки Гарсия (39-0, 30 КО) – 160 очков, легкий вес

5. Эррол Спенс (24-0, 21 КО) – 131 очко, полусредний вес

6. Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО) – 106 очков, второй наилегчайший вес

7. Срисакет Сор Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО) – 105 очков, второй наилегчайший вес

8. Александр Усик (15-0, 10 КО) – 98 очков, тяжелый вес

9. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) – 87 очков, средний вес

10. Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) – 70 очков, супертяжелый вес

Отметим, что рейтинг покинули Сергей Ковалев и Кит Турман, вместо которых в топ-10 поднялись Усик и Энтони Джошуа.

Как сообщал УНИАН, стала известна точная дата следующего боя Василия Ломаченко.