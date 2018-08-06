Легенда бокса Мэнни Пакьяо приедет в Киев для участия в Конгрессе WBC

На конгрессе Пакьяо присоединится к другим знаменитым боксерам, в числе которых Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Виталий Кличко, Александр Усик и другие.

Филиппинский боксер, чемпион мира WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо подтвердил, что приедет в Киев на 56-й Конгресс World Boxing Council.

Информацию сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, информирует Luckypunch.net.

Конгресс состоится в столице Украины с 30 сентября по 5 октября.

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Филиппинец Пакьяо является единственным в истории чемпионом мира в восьми весовых категориях. На конгрессе он присоединится к другим легендарным и знаменитым боксерам, в числе которых будут Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Виталий Кличко, Александр Усик и Тони Беллью.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC в супертяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко. В Украину прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира.

Также напомним, что Мэнни Пакьяо является одним из возможных соперников Василия Ломаченко.