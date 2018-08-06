Промоутер назвал точную дату поединка Усик - Белью
11:16, 06 августа 2018Бокс
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Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы британца Белью, заявил, что бой состоится 10 ноября.
Усик готов ехать в Великобританию ради боя с Белью / BoxingScene
Стала известна дата проведения поединка Александра Усика против Тони Белью.
Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы британца Белью, заявил, что бой состоится 10 ноября.
Об этом сообщает IFL TV.
В этот же день свой бой проведет другой украинский боксер, Сергей Деревянченко, который сойдется с американцем Дэниелем Джейкобсом за вакантный титул IBF в среднем весе.
Как сообщал УНИАН, Александр Усик получил звание лучшего боксера июля по версии WBA.
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