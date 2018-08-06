Промоутер назвал точную дату поединка Усик - Белью

Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы британца Белью, заявил, что бой состоится 10 ноября.

Стала известна дата проведения поединка Александра Усика против Тони Белью.

Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы британца Белью, заявил, что бой состоится 10 ноября.

Об этом сообщает IFL TV.

В этот же день свой бой проведет другой украинский боксер, Сергей Деревянченко, который сойдется с американцем Дэниелем Джейкобсом за вакантный титул IBF в среднем весе.

Как сообщал УНИАН, Александр Усик получил звание лучшего боксера июля по версии WBA.