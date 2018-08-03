Усик признан лучшим боксером июля по версии WBA
12:13, 03 августа 2018Бокс
43 0
Александр Усик получил еще одну награду в мировом боксе.
Усик стал облададтелем еще одной награды в мире бокса / УНИАН
World Boxing Association назвала лучшего боксера мира по итогам июля вне зависимости от весовой категории.
Награда досталась абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику, сообщает Трибуна.
Напомним, в июле украинец победил Мурата Гассиева в финале WBSS.
Усик выиграл решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В данный момент Усик является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter