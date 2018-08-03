Усик признан лучшим боксером июля по версии WBA

12:13, 03 августа 2018
Бокс
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Усик стал облададтелем еще одной награды в мире бокса / УНИАН

Награда досталась абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику, сообщает Трибуна.

Напомним, в июле украинец победил Мурата Гассиева в финале WBSS.

Усик выиграл решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В данный момент Усик является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

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Теги: #WBA бокс#Усик абсолютный чемпион мира