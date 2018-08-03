Бой Деревянченко-Джейкобс за титул IBF в среднем весе состоится 10 ноября
11:56, 03 августа 2018Бокс
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Место проведения поединка пока еще под вопросом.
Деревянченко проведет бой за титул чемпиона мира / klitschko-brothers.com
Поединок за вакантный титул IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет 10 ноября
Об этом сообщает AllBoxing со ссылкой на ESPN и НВО, который будет транслировать этот бой.
Эту же самую дату промоутеры боксеров назвали и IBF, которая назначила этот поединок.
32-летний Сергей Деревянченко в данный момент занимает первое место в рейтинге IBF, а Джейкобс находится на третьей позиции. Украинец выиграл все 12 боев в своей карьере, 10 из которых закончились нокаутом.
Американец имеет намного больший опыт на профессиональном ринге, проведя уже 36 поединков (34 победы и 2 поражения), имея на своем счету 29 нокаутов.
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