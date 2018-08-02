Усик прочитал собственное стихотворение об Украине (видео)
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прочитал собственное стихотворение на украинском языке, посвященное Украине.
Об этом сообщает Sport.ua.
"Я написал это стихотворение 2 января этого года, в 1 час 27 минут, незадолго до боя с Бриедисом", - отметил Усик.
Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина -
Сама рідна й на віки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе рідненьку попросим
Всіх святих тебе зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.
Как сообщал УНИАН, Александр Усик заявил, что ему не нужны звание героя и звезды, поскольку он и так является героем для своего народа.