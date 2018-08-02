Бой Усик—Джошуа может быть не титульным - не за чемпионские пояса

Если титульная защита британца Джошуа против россиянина Поветкина окажется успешной, то британец имеет право отказываться от проведения последующих титульных боев на протяжении полутора лет.

Бой украинца Александра Усика против Энтони Джошуа, который планируют провести в следующем году, может состояться не за чемпионские титулы.

Причина заключается в том, что в ближайшем бою против россиянина Александра Поветкина британец будет защищать титул суперчемпиона WBO, сообщает SportArena со ссылкой на Talksport.

Если титульная защита окажется успешной, то Джошуа имеет право отказываться от проведения последующих титульных боев на протяжении полутора лет.

В таком случае, Усику придется ждать 2020 года для того, чтобы провести титульный поединок против британца. Впрочем, Джошуа может сам согласиться на то, чтобы бой против украинца был за чемпионские пояса.

Поединок Джошуа с Поветкиным состоится 22 сентября. На кону будут стоять титулы WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что перед переходом в супертяжелый вес Усик проведет поединок против британца Тони Беллью.