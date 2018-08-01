Усик: мне не нужны звезды и регалии, я и так являюсь героем для своего народа

Украинский боксер стал первым украинским боксером, который получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, победив единогласным решением судей российского боксера Мурата Гассиева.

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявляет, что ему не нужны звание героя и звезды, поскольку он и так является героем для своего народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Не надо абсолютно ничего мне давать потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте. Это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Герой. Не нужны мне никакие звезды! Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем! Мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии какие-то потому что это не то. Потому, что когда ты идешь и люди говорят: мы за тебя молимся, переживаем, стоим на коленях и до 3-х часов сколько бой длился, мы молчали, переживали и смотрели телевизор – вот это признание, а не звезды, которые вы там раздаете кому попало», - заявил Усик.

Как известно, 22 июля Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF. Он также стал обладателем трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Как сообщал УНИАН, после победы украинского боксера, президент Украины Петр Порошенко поздравил Александра Усика с победой в финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе и завоеванием титула абсолютного чемпиона мира.

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!», - написал глава государства на своей странице в Facebook.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины. Об этом он сообщил в Facebook.

«Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!", - отметил премьер.