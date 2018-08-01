Промоутер Усика: бой с Беллью состоится осенью
16:39, 01 августа 2018Бокс
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Александр Красюк официально объявил о проведении следующего боя украинского абсолютного чемпиона мира.
Усик готов ехать в Великобританию ради боя с Беллью / BoxingScene
Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил о том, что бой с британцем Тони Беллью состоится в ближайшее время.
"Скорее всего, бой состоится осенью", - отметил Красюк на пресс-конференции в Киеве.
Ранее, менеджеры британского боксера также заявляли о достижении договоренности на проведение поединка. Бой состоится в Великобритании, отмечали представители Белью.
Пресс-конференцию в Киеве в эти минуты совместно проводят Александр Усик и Аександр Красюк.
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