Владимир Кличко: если вернусь в ринг, то просто ради благотворительности

16:15, 01 августа 2018
Бокс
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На решение о завершении карьеры Кличко повлияла мама / klitschko-brothers.com

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко не выходил в ринг с апреля прошлого года, когда уступил в титульном бою Энтони Джошуа, но недавно стало известно о возвращении украинского боксера.

Вместе с тем, Кличко не намерен брать реванш у Джошуа, а поможет ему в подготовке к поединку против россиянина Александра Поветкина.

В ринг боксер намерен возвращаться только ради благотворительности.

«У меня все еще есть это. Тренируюсь каждый день, потому что это моя привычка. Это часть моего отношения, которое я не откладывал чуть меньше года после того, как ушел из спорта», — цитирует слова Владимира Кличко SportArena со ссылкой на T-online.de.

«Каждые две недели я провожу спарринг, боксирую шесть раундов, а потом успокаиваюсь. Поэтому я говорю: «Если вернусь в ринг, то просто для благотворительности».

Ранее украинец признался, что до сих пор не понимает причин поражения в своем последнем бою на профи-ринге - от Энтони Джошуа.

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Теги: #благотворительность#Владимир Кличко#Энтони Джошуа