Усик получил статус суперчемпиона WВО и может требовать поединка с Джошуа

В организации WBO заявили, что украинец получит в свое владение специальный пояс.

Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик получил звание суперчемпиона WBO.

Об этом сообщает TalkSport.

Пояс Всемирной боксерской организации (WBO) стал первым в карьере Усика - украинец выиграл его в бою против Кшиштофа Гловацки в сентябре 2016 года и с того времени провел 5 защит титула.

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Теперь, как заявляют представители WBO, Усик получит специальный пояс.

«Голосование уже состоялось, и Усик стал суперчемпионом. Он получит специальный пояс. Также, основываясь на правилах WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе», - отметили в организации WBO.

Таким образом, в статусе суперчемпиона Усик в любое время может стать обязательным претендентом на пояс дивизионом ниже или выше и провести титульный бой. Исходя из заявлений, сделанных накануне, Усик получает возможность выхода на поединок с Энтони Джошуа, который владеет поясом WBO в супертяжелом весе.

Напомним, посде победы над Муратом Гассиевым в финале WBSS Александр Усик заявил о желании сразиться в ринге с британцем Тони Белью.