Усик навестил своего первого тренера в симферопольской ДЮСШ

Сергей Лапин поддерживал украинца на поединке с Гассиевым.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик посетил симферопольскую ДЮСШ, где навестил своего первого тренера Сергея Лапина.

Усик вместе с сыном тренера сфотографировался на фоне стенда, посвященного украинскому чемпиону.

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Украинский боксёр после победы над Муратом Гассиевым находится на отдыхе и вместе со своим другом - сыном своего первого тренера Сергеем Лапиным-младшим - побывал в ДЮСШ в Симферополе, где его наставник воспитывает новое поколение спортсменов.

Отметим, что Сергей Лапин поддерживал Усика в Москве на поединке украинца против Мурата Гассиева.