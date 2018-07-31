Усик навестил своего первого тренера в симферопольской ДЮСШ
13:19, 31 июля 2018Бокс
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Сергей Лапин поддерживал украинца на поединке с Гассиевым.
Александр Усик навестил своего первого тренера Сергея Лапина / luckypunch.net
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик посетил симферопольскую ДЮСШ, где навестил своего первого тренера Сергея Лапина.
Усик вместе с сыном тренера сфотографировался на фоне стенда, посвященного украинскому чемпиону.
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Украинский боксёр после победы над Муратом Гассиевым находится на отдыхе и вместе со своим другом - сыном своего первого тренера Сергеем Лапиным-младшим - побывал в ДЮСШ в Симферополе, где его наставник воспитывает новое поколение спортсменов.
Отметим, что Сергей Лапин поддерживал Усика в Москве на поединке украинца против Мурата Гассиева.
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