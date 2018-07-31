Команда Белью согласовала поединок с Усиком - СМИ
Почетный чемпион мира по боксу WBC британец Тони Белью заявил, что его команда согласовала поединок с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.
Об этом Тони сообщил в интервью TalkSport.
"Мы общались со стороной Усика и все согласовали. Бой состоится в Великобритании. Место проведения? Точно не стадион "Гудисон Парк" в Ливерпуле. Я хочу драться на "O2 Арене" в Лондоне - идеальное место", - заявил Белью.
Читайте такжеПоединок Усик - Белью пройдет в тяжелом весе - промоутер
Тем не менее, по словам его менеджера, обсуждение боя все еще находится на начальной стадии.
"Когда может состояться этот бой? В октябре-ноябре. Сейчас мы ограничены в местах, но для такого боя хочется найти удачный зал с большим количеством мест. Белью принял вызов и сейчас мы ведем переговоры, которые находятся в ранней стадии, но мы очень хотим боя", - отметил Эдди Хирн, чьи слова цитирует издание Boxing Scene.
Напомним, 21 июля Александр Усик побил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После боя он бросил вызов Белью, заявив о готовности подняться в супертяжелый вес ради боя с британцем.