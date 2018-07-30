Поединок Усик - Белью пройдет в тяжелом весе - промоутер

Бой украинца и британца может состояться в конце года.

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Александр Красюк отметил, что поединок против Тони Белью, вероятнее всего, пройдет в тяжелом весе.

Слова Красюка передает Sky Sports:

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«Я бы хотел, чтобы Усик дебютировал в супертяжелом весе, но он неоспоримый чемпион в тяжелом и потому, скорее всего, бой пройдет именно в этом весе. Мы общаемся с Эдди Хирном (промоутером Белью. — УНИАН) насчет условий. У нас одна цель — давать любителям бокса самые ожидаемые бои. Уверен, что бой Усик — Белью среди таких. Скоро мы встретимся и согласуем все, чтобы этот поединок состоялся.

Усик хочет этот бой. Я очень уважаю Тони. Он решительный и храбрый боксер, который доказал свои навыки в последних двух боях. Белью — почетный чемпион WBC, Усик — действующий. Этот бой должен состояться», - добавил Красюк.

Напомним, поединок украинца Усика и британца Белью может состояться в ноябре этого года.