Бой Усик - Джошуа может состояться в апреле 2019 года
Промоутер чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал приблизительную дату проведения возможного боя против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.
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«Складывается впечатление, что с Джошуа все хотят боксировать, в том числе и Усик. Он планирует провести бой с Джошуа, а мы думаем, как ему помочь с этим. Украинцу придется сначала пройти Тони Белью. В команде Александра понимают, что есть и другие кандидаты на бой с Джошуа. Они готовы провести несколько крупных боев в тяжелом весе.
Бой Усик – Джошуа может состояться в апреле. Джошуа и сам хочет драться с Усиком, он хочет испытать себя на фоне кого-то блистательного. И он считает таким Усика», – сказал Хирн.
Напомним, 21 июля украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, после чего заявил о желании перейти в супертяжелый дивизион.