Кличко будет спарринг-партнером Джошуа перед боем с Поветкиным
14:38, 29 июля 2018Бокс
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Владимир Кличко поможет Энтони Джошуа подготовиться к бою с россиянином.
Владимир Кличко станет спарринг-партнером Энтони Джошуа / klitschko-brothers.com
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поможет обладателю поясов WBO, WBA, IBF и IBO британцу Энтони Джошуа подготовиться к титульному бою против россиянина Александра Поветкина.
Об этом сообщает Luckypunch.net.
Украинец должен стать одним из спарринг-партнеров британца в его тренировочном лагере.
Бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Напомним, 29 апреля 2017 года в бою за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF Джошуа победил Кличко, после чего Владимир завершил спортивную карьеру.
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