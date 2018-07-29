Кличко будет спарринг-партнером Джошуа перед боем с Поветкиным

Владимир Кличко поможет Энтони Джошуа подготовиться к бою с россиянином.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поможет обладателю поясов WBO, WBA, IBF и IBO британцу Энтони Джошуа подготовиться к титульному бою против россиянина Александра Поветкина.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Украинец должен стать одним из спарринг-партнеров британца в его тренировочном лагере.

Бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Напомним, 29 апреля 2017 года в бою за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF Джошуа победил Кличко, после чего Владимир завершил спортивную карьеру.