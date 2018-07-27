На странице чемпиона мира по боксу Ломаченко в соцсети агитировали за крестный ход в Киеве

Страница не ведется лично Василием и его командой, но боксер отлично знает человека, который размещает посты от его имени в Facebook.

На странице звезды мирового бокса Василия Ломаченко в Facebook в среду появилась агитация за крестный ход, который сейчас проходит в Киеве.

«Самый масштабный крестный ход Украины к юбилею 1030-летия крещения Руси состоится в пятницу 27 июля в Киеве. Вместе с Митрополитом Онуфрием десятки тысяч верующих молитвенно пройдут от памятника князя Владимира в Киево-Печерскую Лавру. Начало в 13.00. Не пропустите!» — опубликовано на странице 25 июля.

По информации Sport Arena, страница не является официальной и ведется не командой Василия. Тем не менее, Ломаченко хорошо знаком с человеком, который ее ведет, и на ней ничего не появляется без его ведома.

Пост получил 1,2 тысячи лайков и примерно столько же комментариев. Если лайки разделились на поддерживающие и недовольные (615 против 453), то комментарии в основном были негативными.

Присутствует ли сейчас сам Василий на крестном ходе — неизвестно.

Митрополит Онуфрий возглавляет Украинскую православную церковь Московского патриархата.