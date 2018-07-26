Тренер Гассиева: Усик - исключительный боксер

Абель Санчес был удивлен тем, насколько хорошо двигался украинец во время боя с его подопечным.

Тренер экс-чемпиона мира по боксу россиянина Мурата Гассиева Абель Санчес заявил, что победитель Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик добьется успеха и в супертяжелом дивизионе.

Слова мексиканца приводит ресурс Boxing Scene.

«Усик - исключительный супертяжеловес. Думаю, что ему подойдет вес 102 кг, он наберет мышечной массы. Думаю, что его размеры и мобильность помогут в боях с соперниками, который больше его, но медленнее. Александр удивил меня тем, как хорошо может двигаться большой парень.

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Он удивил меня тем, что может находиться в движении все 12 раундов, но это опыт. Конечно же, мы не собирались оправдываться ни до, ни после боя, но мы знали, что опыт сыграет большую роль в этом поединке. Так и произошло. Международный опыт помог Усику, то, что он чемпион Олимпийских игр, сыграло большую роль, потому что ему удалось быть лучше в маневренности, быть лучше в мыслях, чем Мурат».

Как сообщал УНИАН, следующий бой украинец Александр Усик может провести против британца Тони Белью, но пока еще неизвестно, в каком дивизионе состоится поединок.