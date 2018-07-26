Беллью: бой против Усика будет за все титулы, другие расклады бессмысленны

Британец спустится из супертяжелой в первую тяжелую весовую категорию.

Тони Беллью, вызов которому бросил Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым отметил, что хочет провести бой до конца этого года.

Британец очень ждет поединка против украинского боксера, сообщает SportArena со ссылкой на BoxingScene.

«Это невероятно. Усик мог вызвать на бой кого угодно. Это сумасшедствие. Он — тот боксер, у которого все пояса, олимпийское золото на шее. В аматорском и профессиональном боксе он сделал все. Александр — на вершине бокса, на верхушке дерева, и он прокричал мое имя», — сказал Беллью в интервью.

Читайте такжеУсик – абсолютный чемпион. Что дальше?

Таким образом, бой будет в первом тяжелом весе. Так как в супертяжелом весе нет абсолютного чемпиона мира, а Белью вообще не владеет ни одним поясом чемпиона.

«Этот бой будет за все титулы, другие расклады бессмысленны. Знаю, что он пытается убедить меня драться в супертяжелом весе. Усик попытается избежать поединка в тяжелом весе».

При этом, независимо от результата Беллью планирует завершить карьеру после поединка с Усиком.

«Поединок состоится в этом году. После него я завершаю карьеру».

Ранее Беллью пообещал нокаутировать Усика ударом в подбородок. Сам поединок между боксерами может состояться в Англии.