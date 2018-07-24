Усик – абсолютный чемпион. Что дальше?

Собственно говоря, ответ на этот вопрос был дан уже где-то через час после боя. На пресс-конференции в московском СКК «Олимпийский» Усик вспомнил о желании экс-чемпиона мира по версии WBC (многие считают эту версию самой престижной в профессиональном боксе) в том же первом тяжелом весе, Тони Белью, сразиться с абсолютным чемпионом мира и сказал, дословно: «Тони, я готов». Вопрос был в том, что Белью уже перешел в супертяжелый вес.

Честно говоря, тогда показалось, что Усик это сказал «на кураже», что вполне естественно для человека, только что ставшего третьим в истории абсолютным чемпионом мира по боксу. Затем Александр повторил это на следующий день, потом еще. Вскоре появилась информация о том, что промоутер британского боксера поговорил с самим Белью и «понял его желание». После этого он позвонил представителям нашего боксера и… закрутилось. Еще не успели остыть эмоции от одного боя, а уже вовсю говорят о новом. Усик переходит в супертяжелый вес – это уже не новость, а как бы само собой разумеющийся факт.

То, что Усик переходит в самую престижную и тяжелую весовую категорию - абсолютно логично. И странно было бы ожидать иного. В бою двух непобежденных чемпионов, где разыгрывались все пояса – титул абсолютного чемпиона мира, он вчистую обыграл соперника, выиграв едва ли не все раунды. А по словам многих экспертов – именно все. После этого оставаться в первом тяжелом дивизионе было бы удивительно. Другое дело, КАК переходит в новый вес Усик.

Для того, чтобы формально вложиться в эту весовую категорию, ему нужно «наесть» всего-то полкило. Но это формально. А на самом деле, как мы знаем, в среде супертяжей бьются джентльмены с весом за 100 кг. И относительно маленькому и юркому Усику будет с ними куда труднее и опаснее, чем с Гассиевым. В данном случае было бы логично сперва осмотреться и провести пару разминочных боев. Поединки с «мешками» (специфический боксерский термин, который можно интерпретировать как аутсайдер) еще никогда никому не мешали. А, в случае с переходом в более тяжелую весовую категорию, так и подавно. Заодно, украинский чемпион мог бы и спокойно набрать массу, пообвыкнуться в новом для себя обществе. Но – нет. Он сразу же берет быка за рога и идет в противостояние с опытным боксером, бывшим чемпионом WBC в своей категории, который уже провел два боя среди «супертяжей».

Белью в своей многолетней карьере прошел и через полутяжелую, и первую тяжелую весовые категории. В супертяжах он дебютировал в марте 2017-го года, победив харизматичного соотечественника – британца Дэвида Хэя. В первом бое ему откровенно повезло, так как соперник травмировал ногу в 6-м раунде (травма ахиллового сухожилия). В итоге, вторую половину боя Хэй вынужден был отбиваться, в 11-м раунде выпал за канаты после нокдауна от Белью, успел встать и вернуться в ринг до окончания отсчета рефери, но секунданты тут же выбросили полотенце. После чего Хэй был срочно доставлен в больницу.

Спустя год, в апреле 2018-го, состоялся бой-реванш Беллью – Хэй и второй бой Тони в супертяжелом весе. В этом случае все закончилось намного более быстрой и уверенной победой Белью – в пятом раунде, нокаутом.

Таким образом, Белью хоть и не владеет титулом в супертяжелой весовой категории – оба боя были рейтинговыми, но уже успел провести два боя, а результатом второго поединка показал, что отлично адаптируется в новых для себя реалиях.

Сможет ли повторить этот путь Усик? На пресс-конференции в Москве, сразу после боя с Гассиевым, украинец вскользь заметил, что Белью мог бы вернуться в первый тяжелый вес, но тут же оговорился, что и сам готов подняться в самую престижную категорию. За все эти дни ни одного заявления от Белью о том, что он возвращается в низшую весовую категорию так и не последовало. А значит, нас ждет выход Усика в ринг уже в супертяже.

Именно это обстоятельство и смущает больше всего. Начинать поход в элитную категорию стоило бы осторожно.

Совсем вряд ли Усик репетировал свою послематчевую речь перед поединком. Ему было, чем занять свои мысли. И о том, что он скажет после боя, точно не думал. Но не вскружил ли голову нашему чемпиону этот успех – убедительная, разгромная победа над Гассиевым?

Да, никто не спорит. Победа была очень яркой, красивой и более чем убедительной. Но ведь супертяжелый вес – совсем другое. Усик это понимает не хуже любого советчика. Кстати, об окружении боксера. Буквально накануне боя он расстался со своим многолетним наставником Сергеем Ватаманюком, что последний воспринял крайне болезненно. Как показала практика – ход был абсолютно оправданный. Даже за несколько дней до главного боя жизни – за титул абсолютного чемпиона мира – можно произвести «встряску» своей команды. И это, о чем свидетельствует результат, пойдет только на пользу. Но, вместе с тем, кто-то же нашептал Усику про следующий бой по дороге из раздевалки на пресс-конференцию. Команда наслаждалась победой вместе с главным героем. Только тот уже думал про свой следующий шаг.

По всей видимости, теперь главным вопросом будет срок проведения следующего боя, соперник, фактически, известен. Классический срок между боями на таком уровне в профи-боксе составляет полгода. Этого хватает и для организации поединка «с нуля», и для подготовки самих спортсменов. И ждать нам придется, ориентировочно, до конца осени-начала зимы. Бой состоится именно в этом, 2018-м году, гадать об этом практически не приходится.

Чего именно ждать? Три с половиной года назад, в эксклюзивном интервью УНИАН, Усик, говоря о возможном бое с чемпионом мира в супертяжелой весовой категории – тогда им был Владимир Кличко, ответил вопросом на вопрос: «Я вам что-то плохое сделал, что вы мне такое желаете?». С тех пор поменялось многое… Прошло время, Усик «вырос» в плане профессионализма, у него заметно прибавилось титулов и регалий. Авторитета. Возможно, он бы и не стал драться с Владимиром Кличко, но, совершенно из других соображений. Как Владимир, например, так никогда и не вышел на ринг против старшего брата Виталия – хотя разговоры об этом ходили много лет и в среде промоутеров предпринимались огромнейшее количество попыток провести супербой братьев Кличко, где, кстати, разыгрывался бы титул абсолютного чемпиона мира. Ведь на протяжении очень длительного периода времени братья владели всеми основными чемпионскими поясами, но раздельно.

Готов ли Усик к супертяжелому весу и боям в нем на самом высоком уровне, мы узнаем уже совсем скоро. Поединок с Белью станет той самой «лакмусовой бумажкой» для украинца в дивизионе. И пусть в этом бою не будут разыгрываться чемпионские титулы, бой с Белью – серьезный этап на пути к титульным поединкам. А вездесущие промоутеры смогут оценить привлекательность украинского чемпиона на новом уровне.

Усик выбрал если и не самый – то очень тяжелый путь в битве за новые вершины. Это всегда вызывает уважение. И хочется, чтобы украинскому чемпиону еще и немного посопутствовала удача.

Кирилл Стадниченко