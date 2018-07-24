Промоутер: бой Усик — Белью может пройти в октябре-ноябре

Эдди Хирн считает, что для такого поединка требуется большая арена.

Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном поединке своего клиента Тони Белью (30-2-1, 20 КО) против украинца Александра Усика (15-0, 11 КО).

Слова промоутера приводит Xsport со ссылкой на BoxingScene.

«Белью готов. Усик вызвал Тони сразу после боя и взорвал этим бомбу. Уже через полчаса после финала суперсерии он звонил мне с просьбой организовать этот поединок. Я поговорил с командой украинца – посмотрим, что из этого получится.

Я не видел бой Усик – Гассиев. У украинца был непростой бой в полуфинале с Бриедисом. И я думал, что Гассиев подавит его мощью. Но Усик справился.

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До финала Усик – Гассиев я говорил о трех вариантах для Белью – это Андре Уорд, Адонис Стивенсон и Тайсон Фьюри. Я боялся, что за бой против Усика или Гассиева не получится заработать хорошие деньги. Думаю, после субботнего вечера ситуация поменялась. Осталось дождаться решения Усика.

Тони становится лучше с каждым боем. Возможно, в поединке с Усиком он будет аутсайдером, но списывать его со счетов я не стал бы. Когда может пройти этот бой? В октябре-ноябре. Сейчас мы ограничены в местах, но для такого боя хочется найти подходящую площадку с большим количеством мест».

Ради Белью Усик готов ехать в Великобританию.

Напомним, украинец стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева по очкам в бою в Москве.