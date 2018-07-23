Как Усик Москву брал: «бой года» между украинцем и россиянином (видео)
12-раундовый поединок прошел при полном доминировании украинского боксера.
Российский нокаутер в течении всего боя выжидал подходящий момент для атаки, но так и не дождался.
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На последних секундах боя в Александра Усика как будто "вселился" Мохаммед Али. Он начал "порхать как бабочка, жалить как пчела", показывая зрителям красивый бокс.
Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем кубка Мохаммеда Али.
Свою победу боксер посвятил своим двум "папам" – отцу и первому тренеру.
После боя с Гассиевым Усик заявил, что готов принять вызов Тони Бэллью и провести с ним бой.
Вечером 22 июля Александр Усик вернулся в Киев.
Боксера встретили аплодисментами, цветами и песней "Многая лета"