Как Усик Москву брал: «бой года» между украинцем и россиянином (видео)

В Москве прошел "бой года" между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассієвим.

12-раундовый поединок прошел при полном доминировании украинского боксера.

Российский нокаутер в течении всего боя выжидал подходящий момент для атаки, но так и не дождался.

Читайте такжеУсик вернулся в Украину после победного боя в Москве (фоторепортаж)

На последних секундах боя в Александра Усика как будто "вселился" Мохаммед Али. Он начал "порхать как бабочка, жалить как пчела", показывая зрителям красивый бокс.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем кубка Мохаммеда Али.

Свою победу боксер посвятил своим двум "папам" – отцу и первому тренеру.

После боя с Гассиевым Усик заявил, что готов принять вызов Тони Бэллью и провести с ним бой.

Вечером 22 июля Александр Усик вернулся в Киев.

Боксера встретили аплодисментами, цветами и песней "Многая лета"