Как Усик Москву брал: «бой года» между украинцем и россиянином (видео)

13:10, 23 июля 2018
Бокс
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Российский нокаутер в течении всего боя выжидал подходящий момент для атаки, но так и не дождался.

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На последних секундах боя в Александра Усика как будто "вселился" Мохаммед Али. Он начал "порхать как бабочка, жалить как пчела", показывая зрителям красивый бокс.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем кубка Мохаммеда Али.

Свою победу боксер посвятил своим двум "папам" – отцу и первому тренеру.

После боя с Гассиевым Усик заявил, что готов принять вызов Тони Бэллью и провести с ним бой.

Вечером 22 июля Александр Усик вернулся в Киев.

Боксера встретили аплодисментами, цветами и песней "Многая лета"

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Новость в сюжете: Бой Усик - Гассиев в Москве
Теги: #бокс#Усик#бой Усик - Гассиев