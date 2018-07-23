Усик: я готов ехать в Англию для боя с Тони Белью

Украинский боксер переходит в супертяжелый вес.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик готов провести в Англии бой с британцем Тони Белью.

Об этом наш боксер заявил в интервью iFL TV, сообщает 112.ua.

"Мы обязательно все это обдумаем в своих головушках и сделаем правильный выбор. Потому что я уже говорил, что когда завоюю все пояса, объединю их, то моей целью будет переход в супертяжелую весовую категорию. Ну а если сказал, то надо выполнять – значит, будем решать эти дела. Мне интересен бой с Тони Белью. Я даже готов ехать в Англию для этого боя", - сказал Усик.

О желании провести бой с Белью Усик заявил сразу после победы над Гассиевым в Москве. Переговоры между боксерами уже начались.

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"Усик против Белью – лучший бой, который можно сейчас сделать. Тони отлично чувствовал себя в тяжелом весе, и я не уверен, что он способен уложиться в рамки первого тяжелого веса. Но я знаю, что сам Усик готов подняться к тяжам. Я поговорил с Тони в субботу вечером и понял его намерения. Я уже обратился к команде Усика, и мы начнем переговоры уже на этой неделе", - рассказал Эдди Хирн, промоутер британца.

Напомним, если бой состоится в Британии, Усик снова проведет титульный бою при чужих болельщиках. Поединок Усика против россиянина Гассиева, по итогам которого наш спортсмен стал абсолютным чемпионом мира, состоялся в Москве.